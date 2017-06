Gigio Aranda: “‘Pensión Soto’ es un buen intento”

El guionista y productor Gigio Aranda se refirió a la serie ‘Pensión Soto’, que protagoniza Tatiana Astengo, por las pantallas de Latina.

“Me parece un buen intento, pero la gente está acostumbrada a ver series diarias. Me imagino cómo hubiéramos estado nosotros con De vuelta al barrio una sola vez a la semana. Quizás muy pocos nos verían. El televidente se ha vuelto impaciente y quiere todo al instante”, declaró el guionista a Perú21.

Asimismo, Aranda opinó: “Yo no hubiera hecho tanta referencia a Reina Pachas para el lanzamiento de Pensión Soto. Eso sí fue un problema y no es que me incomodó o molestó que utilicen ese nombre. Simplemente si yo hago algo nuevo, no tengo por qué mencionar un personaje pasado”.

Por otro lado, Gigio se mostró satisfecho con los resultados de la serie De vuelta al barrio, de América TV.

“Cada día nos está costando hacer el programa porque el espectador estaba acostumbrado a Al fondo hay sitio y lo que sale en número, que es más de 20 puntos de rating, es una satisfacción. Nosotros vamos a seguir todo el año”, indicó.