Gianfranco Brero: “Es realmente un honor ser homenajeado”

Mario Panta

El reconocido actor Gianfranco Brero será homenajeado en el 21° Festival de Cine de Lima de la PUCP por su larga trayectoria y su aporte al cine nacional.

¿Cómo se siente por el homenaje que le rendirán en el Festival de Cine de Lima?

- ¡Es maravilloso! Es una oportunidad para agradecer a todos y es un honor ser homenajeado en el Festival de Cine de Lima. El reconocimiento es una forma de dejar en la memoria a los actores.

¿También ha sido reconocido a nivel internacional?

- ¡Sí!, y eso es algo que sucede sin esperarlo. He recibido tres premios internacionales: la Concha de Plata en San Sebastián, el Coral en La Habana y la Catalina de Oro en el festival de Cartagena. Lamentablemente los reconocimientos llegan cuando estás un poco mayor.

¿Qué opinión tiene sobre el cine nacional?

- El cine es una ventana de conocimiento y puede convertirse en una herramienta para contar historias. El cine es nuestra ventana al mundo… Puede haber películas nacionales que les vaya mejor afuera que aquí, pero la idea es hacerlo. Además, el idioma ya no es una barrera.

¿Qué tal su experiencia en la televisión por cable?

- Conducir los programas 3G y Palabrero (por Plus TV) fue algo nuevo para mí, nunca había hecho entrevistas y aprendí mucho. No es que no lo extrañe, pero estoy enfocado en otras cosas.

¿Qué otros proyectos tiene en la actuación?

- A inicios de año grabé la película peruana New Market y fue en Canadá. Probablemente, el próximo año haré una serie para América TV con Raúl y Aldo Pinasco, todo dependerá de la historia.