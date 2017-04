Gianella Neyra conducirá programa para bebés

La llegada de un bebé al hogar marca un antes y un después en la vida de los padres y de toda la familia. Para hacer más fácil y divertida esta nueva experiencia, Canal J lanzará el programa “Alerta Bebé”, cuya conducción estará a cargo de la reconocida actriz Gianella Neyra.

“Es un programa donde se verá toda la primera etapa de los bebés, desde su concepción, la búsqueda, el embarazo, los primeros meses, el ser padre por primera vez tocados desde un punto de vista divertido, algo distinto hablando del caos hermoso que es ser padres. Habrán historias reales contadas por sus protagonistas en pequeñas entrevistas. Algunos serán conocidos, pero otros no. Vamos a tener un bloque que se llama sorpresas donde ya se le ha hecho una ecografía a la pareja para saber el sexo de su bebé y lo descubrieron ahí con nosotros”, precisó la actriz.

“Queremos desmitificar el embarazo y el ser padres por primera vez, queremos contar la verdad, divertirnos y sentirnos bien”, agregó.

Según contó la actriz peruana, el ser madre de dos pequeños niños, Salvador y Gaetano, la ayudó en esta nueva experiencia televisiva. “El ser madre me ayudó a entender a otras madres. Si bien no soy primeriza, sé lo que se siente. He estado ahí, he sentido nervios y es bonito compartir eso con la gente que verá el programa”, señaló.

“Alerta bebé” ayudará a los padres primerizos a despejar sus dudas sobre los cuidados de un bebé gracias a las recomendaciones de especialistas invitados. En su programa estreno, el espacio televisivo tendrá como invitados a padres famosos, como Jesús Alzamora y Maria Paz González Vigil.

El estreno de este nuevo espacio televisivo está previsto para el lunes 15 de mayo, transmitido por el canal 6 y 506 HD de Claro TV. El programa se emitirá cada quincena, con repeticiones semanales. “Alerta Bebé” podrá ser visto también en la web de Canal J así como en el app disponible en los televisores smart de Samsung. La producción y dirección del programa están a cargo de Rayo en la Botella, productora de Ricardo Morán.

