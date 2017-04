Todo seguidor de Daft Punk sabe que mayo es un mes importante para ellos. ¿La razón? Ese fue el mes en que se lanzó uno de los discos más importantes de este dúo francés de música electrónica. Se trata de Random Access Memories (RAM) que se estrenó mundialmente el 17 de mayo de 2013.

Sin embargo, antes de su lanzamiento oficial, Daft Punk había estrenado, meses atrás, algunos temas que posteriormente fueron incluidos en RAM. Este fue el caso de ‘Get Lucky’, octavo tema de este producción discográfica, pero el primero en producirse.

Un 20 de abril, pero de hace cuatro años, Daft Punk revelaba que ‘Get Lucky’ era el resultado de la colaboración entre el cantante estadounidense Pharrell Williams y el veterano guitarrista Nile Rodgers.

La unión de estos artistas resultó ser un éxito, ya que esta canción escaló rápidamente las primeras posiciones en las listas de varios países. Por ejemplo, en el ránking Billboard Hot 100, ‘Get Lucky’ ingresó directamente al puesto 19 y, semanas después, llegó al segundo puesto en junio de 2013.

Pero, ¿qué hizo que ‘Get Lucky’ sea tan aclamada por el público? Pues, este tema fue el hilo conductor para que Daft Punk produjera el resto de RAM. La canción fue hecha con sonidos funk y, si escuchamos las demás canciones de este disco, podemos encontrar que los sonidos son similares.

Tal es el caso de ‘Lose Yourself To Dance’, que también cuenta con la colaboración de Pharrell Williams con Nile Rodgers. ‘Give Life Back to Music’ e ‘Instant Crush’ también son los sencillos que fueron incluidos en RAM y que siguieron el estilo musical de ‘Get Lucky’.

El éxito de ‘Get lucky’ y RAM llevó a Daft Punk a ser nominados en los Premios Grammy del año 2014. En aquella recordada noche, el dúo se llevó cinco gramófonos. Justamente, ‘Get Lucky’ ganó las categorías Grabación del Año y Mejor Actuación de Dúo o Grupo.

Hasta el cierre de esta nota, el audio original de ‘Get Lucky’ cuenta con más de 270 millones de reproducciones en YouTube. Si gustas, puedes ver la presentación oficial de esta canción desde los Grammys 2014.





Get Lucky"."Daft Punk, Pharrell Williams & Stevie Wonder"."The Grammy's 2014 from Kim Furseth on Vimeo.

