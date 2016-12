George Michael murió y sus fans mostraron su pesar en Twitter

Cuando te enteras que murió #GeorgeMichael.

Al español, también se suman las palabras de los seguidores de George Michael. Aquí rescatamos algunos tuits que muestran su pesar por la partida del artista.

Paradójico es que un "Last Christmas" de George Michael coincida con su muerte hoy 25 de Diciembre. Descanse en paz.

No importa si escuchaste una o cien canciones de George Michael. Lo bueno es que lo escuchaste.

Veo la noticia de George Michael y no me lo creo… Este 2016 no tenía suficiente con llevarse a Prince y Bowie.