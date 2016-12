George Michael dejó material inédito de tres álbumes, según medios británicos

Tras la muerte del cantante británico George Michael el pasado 25 de diciembre en su casa de Londres, diferentes medios ingleses como The Daily Mirror y NME han difundido que el artista dejó al menos tres álbumes inéditos grabados durante los años 1990 y 2012.

Este material no habría salido a la luz debido al perfeccionismo de George Michael, sin embargo el representante del cantante aún no ha confirmado si se realizará un lanzamiento póstumo del álbum.

Según reportan estos portales ingleses, en el material estaría la continuación del álbum Listen Without Prejudice Vol 1 de 1990.

Además, uno de los discos de George Michael tiene las colaboraciones de las voces de Elton John, Stevie Wonder, Sade, Seal, Bryan Ferry y Janet Jackson. Las mismas que pueden encontrarse en plataformas como YouTube.

Incluso, Fadi Fawaz, novio de George Michael, compartió en su cuenta de Twitter una canción del artista que no ha sido lanzada y que supuestamente hizo en colaboración con Elton John en 1991, denominada This Kind of Love.

“La canción que colgué fue encontrada en línea, hay muchas versiones de ella, por favor investiga si crees que eres un profesional en lo que haces”, escribió en la red social en referencia a un artículo del diario The Sun.

The song I posted was found online they are many versions of it, please do your research if u think you r professional in what u do.