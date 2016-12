George Michael: El amor de su vida fue quien lo halló muerto

Posiblemente, George Michael nunca estuvo más feliz. Pero la muerte lo encontró en su cama el 25 de diciembre, de golpe. Y fue el amor de su vida quien lo halló muerto. Tras horas de dolor y desconsuelo, el estilista Fadi Fawaz decidió pronunciarse en Twitter.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx