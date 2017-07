Freddie Mercury: Confirman película basada en el vocalista y líder de Queen

Parece que todo está listo para que la primera película biográfica de Freddie Mercury, vocalista y líder de la mítica banda Queen, se anuncie al público a manos de la productora Fox.

Así lo confirmó Brian May, otrora socio de la agrupación inglesa autora de temas tales como ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘I want to break free’. Este tuvo una entrevista exclusiva con la revista especializada Rolling Stone y reveló que “realmente es algo que está ocurriendo” con respecto al filme.

May recordó que llevan “doce años en este camino” de poder anunciar la película “pero creo que ahora estamos muy cerca de anunciarlo, lo que significa que Fox nos está dando luz verde para entregar el dinero”.

¿Quién será el actor quien reencarnará a la leyenda Mercury? Según se supo meses atrás, Rami Malek tendrá la responsabilidad de ser el protagonista del largometraje. Una de sus apariciones en televisión es en la serie ‘Mr. Robot’.

Según May, Malek “tiene una gran presencia y está totalmente dedicado al proyecto, eso es es maravilloso”. En cuanto al productor del filme, dijo que tienen a uno “fabuloso como lo es Graham King, quien es probablemente el mayor productor independiente dentro o fuera de Hollywood”.

