'El regreso de Lucas': Francisco Bass es el verdadero ‘Lucas’ en la novela

¿Cómo tomas el que se descubra que tu personaje es el verdadero ‘Lucas’ en El regreso de Lucas?

Sí estaba al tanto de eso como actor, porque la historia ya está escrita. Sin querer, mi personaje ‘Ringo’ es parte de la investigación para averiguar el origen del problema de salud de su padre adoptivo y luego descubre que es el hijo que desapareció de los Díaz Ayala. Más allá de saber que es el verdadero ‘Lucas’, la cantidad de noticias que recibe lo va destruyendo y ha opuesto resistencia.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en una coproducción de América TV con Telefe?

Ha sido una experiencia increíble, porque me gusta viajar y conocer otras culturas. He disfrutado mucho trabajar en una producción con una dirección impecable. No hubo cártel ni egos y nos ayudábamos unos a los otros porque estábamos comprometidos con la historia… Los televidentes esperaban mucho el abrazo del reencuentro, pero eso va a venir. Mi personaje aún está en negación.

Es coincidencia que varios acto-res argentinos de Rebelde way trabajen en nuestro país.

Sí, es casualidad que Pablo Heredia, Coco Maggio y yo trabajemos en diferentes producciones en el Perú. Es algo muy positivo y porque la novela Rebelde way funcionó muy bien aquí… ¿Mis proyectos? Estoy evaluando ofertas de aquí y de México. También lanzaré mi tema “No lo hemos perdido todo”, que es música alternativa y que lo ha producido ‘El Chino’ Sabogal.