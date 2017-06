El talento musical corre por las venas de Harper, la hija de 8 años de Dave Grohl. La pequeña demostró su innata habilidad para tocar la batería durante el festival Secret Solstice, en Islandia, al tocar junto a la banda de su padre: Foo Fighters.

La banda incluyó en esta presentación tres nuevos temas de su repertorio: ‘Run’, ‘Lah Di Da’ y ‘The sky is a neighborhood’, pero no fue hasta’We will rock you’, de la mítica Queen, que la pequeña apareció en escena.

Harper se robó los aplausos del público al demostrar que heredó la habilidad de su padre con las baquetas.

Como se sabe, Dave Grohl fue el baterista de la reconocida banda norteamericana Nirvana, dirigida por Kurt Cobain.

