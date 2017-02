Flavia Laos cuenta lo que realmente pasó con Mario Hart

La joven actriz Flavia Laos aclaró los rumores sobre una presunta relación con el piloto Mario Hart y aseguró que es solo su amigo y que nunca se besó con él.

“Pensaba no comentar eso porque al principio me parecia algo sin importancia, pero esto ya pasó los límites. Nunca tuve nada con Mario, solo bailamos como se ve en el video, pero de ahí a que digan que me lo chapé y levanten falsos testimonios, eso no lo puedo permitir. Solo quiero aclarar para que todos sepan que eso jamás pasó”, posteó en su cuenta de Twitter Flavia Laos, protagonista de la telenovela Ven, baila quinceañera.

Cabe señalar que la protagonista de Ven, baila quinceañera Flavia Laos y el integrante de Esto es guerra Mario Hart fueron vistos en una discoteca del sur bailando juntos.