Fifth Harmony se presentó por primera vez sin Camila Cabello en los People's Choice Awards 2017

Luego de la salida de Camila Cabello en diciembre, el grupo Fifth Harmony se presentó por primera vez como un cuarteto durante la alfombra roja de los People’s Choice Awards 2017.

Ally Brooke Hernandez, Dinah Jane Hansen, Lauren Jauregui y Normani Kordei se encargaron de uno de los números de los People’s Choice Awards 2017, donde cantaron Work from Home. La presentación recibió la ovación del público.

Tras su presentación Fifth Harmony fue premiada en la categoría Mejor grupo, la misma que obtuvieron el año pasado. La agrupación se impuso a The Chainsmokers, Coldplay, Panic! at the Disco y Twenty One Pilots.

Como se recuerda en diciembre pasado Camila Cabello anunció su retiro de Fifth Harmony a través de su representante lo que causó sorpresa entre las demás integrantes de la agrupación que se pronunció en un comunicado.

“Tras cuatro años y medio juntas, el representante de Camila (Cabello) nos ha informado que ella ha decidido dejar Fifth Harmony. Le deseamos todo lo mejor”, decía el comunicado.

“Ustedes ‘Harmonizers’ (término con el que se conoce a los seguidores del grupo) han estado con nosotros desde el principio. Nos han apoyado, se han alegrado y llorado con nosotros, han crecido con nosotros y con su amor y apoyo, seguiremos adelante. Después de decir eso, estamos emocionadas de anunciarles que continuaremos las cuatro: Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui, por nuestros fans. Somos cuatro mujeres fuertes y comprometidas que seguiremos con Fifth Harmony”, agregó el documento.

