Festival de Coachella inició y los famosos no tardan en llegar [FOTOS]

El festival de Coachella arrancó este viernes con actuaciones de Radiohead, Lady Gaga y Kendrick Lamar. Este año registra su mayor nivel de asistencia y un nuevo escenario con acento hispano, mientras capea la creciente competencia en el mundo de la música en vivo.

El Festival de Coachella, que se celebra en el desierto de California dos fines de semana consecutivos con idénticos programas, es desde hace años un evento que marca tendencias en música y moda, así como la envidia de la competencia, debido a los millones de dólares que genera en beneficios.

El festival servirá en estos días de punto de reunión de innumerables estrellas. Leonardo DiCaprio, Kristen Stewart, Katy Perry, Kylie Jenner, son algunas de ellas que han asistido religiosamente al evento en los últimos años.

Los ángeles de Victoria’s Secret también acostumbran a ir y este año no ha sido la excepción. Las bellas Alessandra Ambrosio, Romee Strijd, Martha Hunt, Jasmine Tookes y Josephine Skriver son solo algunas que se han lucido en el evento.

El nuevo escenario del, Sonora, es un guiño a la audiencia californiana y al alcance internacional del festival que incluirá a varios artistas de habla hispana.

A Sonora se subirán los roqueros colombianos Diamante Eléctrico, el grupo de indie argentino Las Ligas Menores y los mexicanos de surf rock Los Blenders.

Otros debutantes internacionales en Coachella serán los holandeses Klangstof y los raperos franceses PNL.

Además de Lamar, Coachella acogerá a grandes raperos como Future, DJ Khaled, ScHoolboy Q y Travis Scott.

