Green Day le rindió un homenaje a Queen que nunca se olvidará. ¿Qué ocurrió? Antes de su presentación en el Hyde Park de Londres , los parlantes del recinto hicieron sonar ‘Bohemian Rapsody’ de la famosa banda británica, y los fanáticos de los estadounidenses no pudieron evitar cantar.

Fueron en total 65 mil fans de Green Day quienes entonaron la letra de la recordada canción como parte de su tour ‘Revolution Radio’. Ellos interpretaron a la perfección la introducción a capela de la canción.

Brian May, el guitarrista de Queen, quedó sorprendido cuando el video apareció en la cuenta oficial de Green Day en YouTube, y escribió en su cuenta de Twitter: “Esto es realmente algo asombroso. Gracias chicos de Green Day”.

This is really something amazing. https://t.co/62do0rbHl1 Thanks #GreenDay boys. Bri pic.twitter.com/s5dXQU7jqz