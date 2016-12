Falleció Rick Parfitt, guitarrista de la banda Status Quo

El guitarrista de la banda británica, Rick Parfitt, murió este sábado, a los 68 años, en un hospital de Marbella (España) tras sufrir una “grave infección”, según informó su representante en un comunicado. Rick Parfitt fue ingresado el jueves por complicaciones en una lesión en el hombro preexistente.

“Le echarán profundamente de menos su familia, amigos y compañeros de banda, así como los técnicos y su legión de fans en todo el mundo que se ganó durante 50 años gracias al enorme éxito de Status Quo…Rick deja a su mujer Lyndsay, a sus dos gemelos, Tommy y Lily, así como a sus dos hijos adultos, Rick júnior y Harry”, dice el comunicado de su representante.

Como se recuerda, Rick Parfitt anunció en octubre su intención de abandonar los conciertos en vivo junto con el grupo por consejo médico, tras haber sufrido un ataque cardíaco.

Tras aquel incidente, su mánager relató que Parfitt había estado “muerto” durante varios minutos, lo que le había dejado secuelas mentales.

“Esta trágica noticia llega justo cuando Rick estaba muy emocionado con el lanzamiento de su carrera en solitario con un álbum y una autobiografía planeadas para 2017, después de haber dejado las giras de Status Quo por consejo médico”, señaló su mánager.

Status Quo se hizo famoso en el mundo por los éxitos ‘Old Time Rock And Roll’, ‘In The Army Now’ y ‘Rockin’ All Over The World’.