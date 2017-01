Fadi Fawaz, quien fue el novio del ahora fallecido George Michael, negó haber enviado tuits en los que se señalaba que el cantante tenía un largo historial de intentos de suicidio.

“Lo único que George quería era morir”, decía en uno de los mensajes. “Trató de suicidarse en varias ocasiones… y finalmente se las arregló…”, decía otro.

El peluquero aseguró al diario The Mirror que su cuenta había sido hackeada y que nunca envió los tuits.

“Estoy sorprendido con lo que está pasando con Twitter. Mi cuenta ha sido hackeada y cerrada”, refirió al periódico.

“Para ser honesto tengo un poco de miedo. No envié esos tuits. Me desperté a las 11.30 con las noticias. No voy a preocuparme por estas cosas”, agregó.

Fadi Fawaz aún mantiene su cuenta de Instagram activa. “Yo debería poder compartir mis momentos hermosos con el hombre que amo, sin embargo…”, escribió junto a una última imagen en la que ambos aparecen sonrientes.

George Michael fue encontrado muerto en su casa en Oxfordshire, Inglaterra, el día de Navidad.

