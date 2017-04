Evelyn Vela: “No habrá amiste entre Yahaira Plasencia y Melissa Klug”

La modelo Evelyn Vela se pronunció sobre el reciente reconciliación de amistad entre las salseras Paula Arias y Yahaira Plasencia, hecho que se dio en el reality Esto es Guerra, donde ambas se dieron un amistoso beso.

“No vi el programa, pero qué fue eso ¿el beso de Judas? (risas). Paulita está en una etapa bonita, muy sensible, no quiere broncas con nadie. Me parece bien, si ellas querían amistarse bien por ambas”, señaló.

[Yahaira Plasencia aseguró que nunca borraría sus fotos con Jefferson Farfán]

Consultada si cree que esto mismo podría suceder entre Melissa Klug y Yahaira Plasencia, la popular ‘Reina del Sur’, lo descartó.

“No lo creo porque han tenido muchas discrepancias. Melissa sabe como han sido las cosas, ella ha visto los mensajes (entre Yahaira y Jefferson Farfán). Las dos no podrían ser amigas. Amiste no habrá. Esa señorita podrá bailar muy bien, eso tengo que reconocerlo, pero le hizo mucho daño a mi ‘pinky’, manifestó Evelyn Vela.

Finalmente, la iqueña contó que se sigue preparando fuerte para la competencia de El Gran Show. Este sábado volverá a la pista donde derrochará no solo su talento sino su bien contorneada figura.

“Me verán en distintas situaciones. No digo más porque será sorpresa para mis fans”, acotó.

Te puede interesar

Magaly Medina sobre Korina Rivadeneira y Mario Hart: "Pobrecitos, por poco y son Romeo y Julieta" https://t.co/R4mH6cHJBA pic.twitter.com/T1uTr1CUyB — Diario Perú21 (@peru21noticias) 28 de abril de 2017