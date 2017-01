Si pensabas que todas las actrices de Hollywood eran frívolas, la actriz Evan Rachel Wood demostró que no es así, La artista decidió no usar el típico vestido glamoroso para participar en los Globos de Oro 2017 con el fin de dejar un mensaje a las mujeres jóvenes del mundo.

La nominada a los Globos de Oro prefirió usar un sastre de color negro bastante elegante y un peinado sencillo con un copete moderno, sin embargo esto concitó curiosidad de la prensa, quienes le preguntaron por qué eligió vestir así, a lo que la actriz respondió:

_“Es mi tercera nominación, he asistido a los Globos de Oro seis veces, y siempre he llevado un vestido, me encantan los vestidos, no quiero protestar contra ellos pero quiero que las jóvenes comprendan que no es obligatorio llevar vestido. Solo sé tú misma porque tu valor es mayor que eso”.