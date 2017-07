Eva Ayllón: "No me molesta la parodia de Jorge Benavides, al contrario, es un honor"

¿Cómo será el espectáculo que vas a ofrecer al público a pocos días de las Fiestas Patrias?

El show Noche Mágica para el Perú será exageradamente peruano. He rebuscado todo el repertorio que tenemos y también complaceremos con “Mal paso”, festejos y canciones de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Carlos Rincón y Alicia Maguiña. Tengo un invitado especial que no puedo decir todavía. El show se realizará el 22 de julio en el auditorio del colegio Santa Úrsula.

¿Cómo se animó a grabar una versión criolla de “Despacito”? ¿Le molestia la parodia de JB?

Yo escuché la parte negra que me dio un productor y dije: “¡Tengo que hacerla yo!”. Estoy agradecida por ese millón y 600 mil personas que dieron ‘like’ al tema en solo 24 horas en YouTube. No me molesta la parodia de Jorge Benavides. Al contrario, es un honor y me mantiene vigente. Hice un video con Natalia Málaga y Cecilia Tait y vamos a ver si nos pueden imitar. Somos el trío dinámico.

¿Crees que la música peruana está opacada por los temas de artistas extranjeros?

Sí se ha visto opacada y es porque la televisión no tiene programas criollos. Queremos que haya una ley para que se cumpla la difusión del 40% de música peruana. Del programa La voz Perú salieron buenos cantantes, pero no tienen lugar donde ejecutar su talento. ¿Si regresará el programa La voz Perú? Se corre la voz de que parece que regresa, así que solo esperaremos.