Eusebio 'Chato' Grados: 'El rey del Pío, Pío' y su lucha contra el cáncer [Video]

Eusebio ‘Chato’ Grados es sinónimo de arte musical. Tras haberse estrenado hace casi 20 años el éxito que lo llevó a cantar tanto en el país, como en el extranjero, el ‘Pío, Pío’ sigue sonando fuerte en pleno 2017.

Pero como sucede en la mayoría de cantantes exitosos, no todo puede ser felicidad para él. Este cantante representativo del folklore peruano está atravesando una de las duras batallas que la vida te puede poner al frente: la lucha contra el cáncer.

Sin embargo, esta enfermedad no era la única que lo aquejaba. Desde enero de este año, el ‘Chato Grados’ hizo noticia y no por algo bueno.

Se reveló que se encontraba delicado de salud a causa de una insuficiencia renal crónica que lo deterioraba por dentro. Los dolores de cabeza y los vómitos constantes, hicieron que fuera internado en el hospital Hipólito Unanue.

“Espero que el público siga orando por mí para que esta nueva experiencia que es el cáncer la pueda superar y volver a ser un hombre normal”, dice el cantante de 64 años desde su vivienda en El Agustino para ‘Domingo al día’.

Pero esta insuficiencia renal solo era la punta del iceberg. Un cáncer es el problema real que provoca que este cantante peruano se aleje de los escenarios y es lo que lo mantiene postrado en una cama.

“Los médicos no sabían por qué sufría de insuficiencia renal si yo no sufro de diabetes ni hipertensión. Ellos me detectaron que el mal que estaba pasando era producto de un cáncer llamado mieloma múltiple y este cáncer se ha alojado en mi médula ósea y ha dañado a mis dos riñones”, declara.

Los doctores, cuenta ‘El chato grados’, le indicaron que las quimioterapias era la posible cura para erradicar esta enfermedad mortal. No obstante, estas terapias y tratamientos no son nada baratos.

“Cada sesión de quimioterapia cuesta 5550 soles, el cual parece imposible para mí”, dijo con una voz cortada. “Estos meses me siento prisionero de mi propio destino, no puedo hace nada”, agregó finalmente.

