Estrenos.21: 'La La Land', 'La Llegada' y las nuevas películas que ingresan a la cartelera

Esta semana la cartelera llega cargada de novedades. Mira los tráilers de La La Land, La Llegada y Snowden en el video de la parte superior.

Y si te quedaste con ganas de saber más puedes leer las sinopsis de estas películas a continuación:

La La Land (Sinopsis)

Mia (Emma Stone), una solitaria aspirante a actriz y Sebastian (Ryan Gosling), un carismático aspirante a pianista de jazz, se enamoran en la ciudad de Los Angeles, una ciudad que les ha dado el amor, pero que también puede arrebatárselo. En una competición constante por buscar un hueco en el mundo del espectáculo, Mia y Sebastian descubren que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos.

La Llegada (Sinopsis)

Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista (Amy Adams) para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre.

Snowden (Sinopsis)

Basada en el libro “The Snowden files. The inside story of the world’s most wanted man”, escrito por Luke Harding, y en un libro escrito por Anatoly Kucherena, el abogado ruso de Edward Snowden. Narra los acontecimientos que siguieron a la publicación por parte del diario ‘The Guardian’ de los documentos clasificados que aportó Edward Snowden sobre el programa secreto de vigilancia mundial de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) en 2013.

No te pierdas todos los jueves los mejores estrenos de la semana en Estrenos.21