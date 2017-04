Esto es guerra: Angie Arizaga imitó a 'El General' y tienes que verlo

Carcajadas, risas, y bromas logró la imitación Angie Arizaga con su su imitación de ‘El General’ durante su participación en el reality ‘La reina del swing’.

La popular ‘negrita’ demostró sabe concursar y también caracterizar. Sin embrago, durante su presentación la compararon con el futbolista Jefferson Farfán, debido a que Yahaira Plascencia es la jurado del concurso.

“La puse un poquito incómoda, pero yo solo estoy trabajando”, señaló entre risas ‘El General’, es decir, Angie a América Espectáculos.

Angie aseguró que disfruta más caracterizara a un personaje que bailar de forma sexy. “Me divertí totalmente, feliz que me haya tocado hacer una parodia de un personaje que bailar sexy. No me sale muy bien”.

“Buenas noches! Que bueno es sacar sonrisas”, escribió Angie en su cuenta en Instagram.

