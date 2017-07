'Esto es guerra': Yahaira Plasencia calificó de "doble cara e hipócrita" a Rosángela Espinoza [VIDEO]

La salsera Yahaira Plasencia tuvo duros calificativos contra la bailarina Rosángela Espinoza.

Durante su visita al set de ‘En boca de todos’, la ex pareja de Jefferson Farfán dijo que no siente sincera a la popular chica ‘selfie’ y aseguró que es “soberbia y doble cara”.

“Yo no me hablo con ella y siempre que intenté acercarme me esquivó. Por eso es que cae antipática y a ninguno de los ‘guerreros’ les cae. En televisión es una persona y fuera de ella es otra. Ni siquiera le da la mano a los niños del público, se alucina diva”, manifestó Yahaira.

► Rosángela Espinoza tuvo su revancha frente a Yahaira Plasencia [VIDEO]

Yahaira aseguró que las constantes peleas con Rosángela Espinoza son parte de una estrategia creada por la chica ‘selfie’ para tener “más pantalla”.

“Es un miedo de ella y por eso se pelea con Michelle Soifer, con Nicola Porcella, conmigo… Somos los que le damos más pantalla ¿Hasta cuando le durará? No lo sé, pero conmigo que no se meta”, dijo.

► ¿Cuál ha sido el peor error de Yahaira Plasencia? Conoce lo que dice la salsera

Yahaira Plasencia confesó que no entrena para Esto es guerra, pero mantiene una rigurosa dieta. Además, reveló que tiene cálculos renales y que su médico le recomendó no hacer mucho esfuerzo.

“Yo no entreno porque no tengo mucho tiempo por mis shows, pero me estoy alimentando bien. Tengo un problema en los riñones y no puedo usar tacos altos. El médico me ha recomendado que no haga mucho esfuerzo y que me cuide porque tengo con cálculos renales. Estoy con pastillas, pomadas y mejor prevenir antes que me internen”, dijo.

Te puede interesar