El popular ‘guerrero’ Yaco Eskenazi, contó que su lesión en la rodilla – que la aqueja desde el año pasado – empeoró y que debe someterse a una rigurosa operación para salvar su rodilla.

“Me lesioné jugando fútbol en noviembre (del año pasado) y se me rompieron los dos meniscos y el ligamento cruzado. He aguantado con terapia, pero ya me hice la resonancia y el doctor me ha dicho que tengo que hacerme un injerto de ligamento cruzado porque está pendiendo de un hilo y mi rodilla es muy inestable”, manifestó el ‘capitán histórico’ ‘Esto es guerra’.

➤ Yaco Eskenazi confesó que nunca había sido fiel hasta que conoció a Natalie Vértiz

“Con ‘El gran show’ se terminó de recrudecer la lesión. En ‘Esto es guerra’ me debo vendar bien y me mido en las competencias para ver en cuál puedo participar”, agregó.

Yaco aseguró que su ímpetu lo empuja a seguir trabajando, pero que tiene que someterse a la operación en diciembre.

“Estoy aguantando con las terapia, pero en diciembre debo operarme. Soy una persona que le gusta estar donde las papas queman, así que solo me queda aguantar el dolor hasta fin de año o hasta que tenga un tiempo para operarme”, aseguró Yako Eskenazi.

➤ Yaco Eskenazi: “En ‘Esto es guerra’ se había perdido la esencia por competir” [VIDEO]

Yaco Eskenazi confirmó que seguirá con su carrera de actuación en un proyecto televisivo que aún no puede revelar.

“No contaré nada hasta que salga, pero el proyecto esta chévere. Ojalá que se pueda hacer porque yo sí quiero”, señaló el actor que apoya la colecta ‘Ponle Corazón’, que se realizará el 13 y 14 de julio a favor de los niños enfermos de cáncer.

Te puede interesar