Cara a cara. Sheyla Rojas regresó al set de Esto es Guerra y se reencontró con su ex pareja, Patricio Parodi.

La ‘Leona Loca’ participó como invitada de la edición especial por los seis años del reality de competencia, pero como integrante del equipo de ‘Las Cobras’.

La incomodidad del ‘Pato’ Parodi ante su presencia fue más que evidente. Cuando la chica ‘reality’ se acercó a saludarlo, él alzó sus manos para chocar sus palmas con las de ella, en lugar de darle un beso en la mejilla o un abrazo.

La reacción del ‘guerrero’ no pasó desapercibida y fue comentada por Mathías Brivio. “¿Se la chocaron no más?”, precisó el conductor, que no pudo contener la risa ante la sorpresiva reacción del ‘guerrero’.

Tras su ruptura con Sheyla Rojas, Patricio Parodi ha sido relacionado a la actriz Flavia Laos, quien ha negado en varias oportunidades mantener más que una amistad con el modelo.

