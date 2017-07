'Esto es guerra': Mira lo que dice Yahaira Plasencia sobre su ex Jefferson Farfán [VIDEO]

¿Yahaira Plasencia ya no quiere saber más nada de su ex Jefferson, ‘La Foquita’ Farfán?. Al menos así lo dio a entender durante la última emisión de ‘Esto es guerra’.

La salsera se lucía al lado de quien ahora sería su pretendiente, el ex futbolista Luis Alonso Bustíos, mientras sonaba como fondo la canción ‘Quítame ese hombre’, de la mexicana Pilar Montenegro. En ese escenario, Paloma Fiuza se acercó a preguntarle: “¿Quién es ese hombre Yahaira?”.

“Paloma, yo te voy a responder. Lo que pasa es que no hay ningún otro, ya no existe”, dijo sin recordar que solo unas semanas antes no descartó retomar una amistad con ‘La Foquita’.

