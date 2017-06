No soportó perder una competencia de baile frente a la ‘guerrera’ Michelle Soifer durante la nueva secuencia ‘Afrotón’ del reality ‘Esto es guerra’. Por eso, la integrante de las ‘Cobras’, Rosángela Espinoza alzó su voz de protesta y, una vez más, se peleó con la popular ‘Michi’.

“No es justa mi eliminación. Patricio, Nicola y Yaco no bailan festejo. Entonces, que me den el motivo por qué me están eliminado. Soy sincera, y hay que decir las cosas como son”, señaló la chica ‘selfie’.

Ante estas declaraciones, la ‘Leona’ Michelle Soifer refutó su queja.

“Hijita, tú podrás bailar desde los 8 años, pero te falta carisma.¡Eliminada!”, gritó Soifer.

Rosángela Espinoza no se quedó callada y la invitó a un duelo de baile. Sin embargo, la popular ‘Michi’ se negó.

“No quieres porque sabes que en esta prueba, y en festejo te gano y te dejo chiquita”, le contestó Espinoza. Y con tonó irónico Soifer respondió: “Mira hijita para tener mis caderas, tienes que volver a nacer. Y si quieres te doy tres gotitas de carisma. Hasta la próxima”.

Pese a su queja, Rosángela fue eliminada de la competencia junto a su pareja Alexis Descalzo ‘Cutupla’.

La competencia de baile quedó empate entre las parejas conformadas por Michelle Soifer y Patricio Parodi de los ‘Leones’, y Nicola Porcella y Angie Arizaga de las ‘Cobras’.

