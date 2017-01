'Esto es guerra': Krayg Peña ingresó al reality y sorprendió a Mario Hart y Korina Rivadeneira

El modelo venezolano Krayg Peña ingresó a Esto es guerra como uno de los nuevos jales para la temporada de verano y sorprendió a Mario Hart y Korina Rivadeneira, con quien en los últimos días se han enfrentado verbalmente.

“Estoy tranquilo. (…) Todo perfecto, me siento increíble, creo que estoy en mi mejor momento. (…) me siento bien, y estoy haciendo las cosas que me gustan, eso es lo importante”, indicó Krayg Peña al ingresar a Esto es guerra.

Krayg Peña tomó su regreso a Esto es guerra como una revancha. “Se acabó el recreo y esto se va a poner bueno. Está difícil la situación aquí. (…) Yo vengo a competir, además, dejé algo en mi estadía aquí, no me fue muy bien, porque estaba en un mal momento y ahora estoy en un mejor momento”, precisó.

Además, el modelo venezolano aseguró que no llega a Esto es guerra para reconquistar a Korina Rivadeneira. “No vengo a reconquistar a nadie quiero que todo el mundo se siente tranquilo, pero si alguien me molesta voy a responder”, detalló.

Como se recuerda, Mario Hart y Krayg Peña han tenido enfrentamientos verbales e incluso el piloto llamó hace unas semanas ‘desesperado’ al venezolano, luego de que habló de Korina Rivadeneira y también dejó entrever que tenía conversaciones comprometedoras con la modelo Paula Manzanal.

