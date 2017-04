No la quieren. ‘Esto es guerra’ prepara un nuevo reality de baile con Yahaira Plasencia y ya hay tres concursantes que han anunciado que no participarán: Rosángela Espinoza , Michelle Soifer y Alejandra Baigorria .

Las ‘guerreras’ reaccionaron sorprendidas al enterarse que el nuevo segmento estará destinado a buscar a una nueva cantante para la orquesta de la salsera y expresaron su negativa a concursar.

“La verdad es que no soy una persona rencorosa pero igual tengo mis duda… no participaré. De lejitos no más”, expresó Rosángela Espinoza, con quien la cantante tiene un tema personal desde que discutieron cuando ambas concursaban en ‘El gran show’.

Michelle Soifer dijo que no le parecía que el programa la llamara ‘reina’ y que la obligue a concursar, teniendo en cuenta que ella ya tiene una carrera como cantante.

“No tengo que cantar, creo que es un escándalo que digan que ella es la reina y nosotros seremos sus guerreras no me interesa participar en ese concurso”, indicó.

Alejandra Baigorria también se sumó a las críticas y se mostró visiblemente fastidiada cuando Maria Pía Copello y Mathías Brivio anunciaron la presencia de Yahaira Plasencia como jurado.

