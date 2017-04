‘Esto es Guerra’ no es solo diversión. El último viernes también se vivió un momento tenso en el set del reality cuando Facundo Gonzáles inició una escena de celos contra Paloma Fiuza, quien segundos antes había realizado un baile sensual junto a Kraig Peña.

El argentino no soportó que su pareja baile con el venezolano. ¿Celos? Así parece.

“Krayg no sé por qué tiene tanto truco, no sé por qué tiene tanto que agarrar. No entiendo Paloma por qué se deja agarrar…”, explotó Facundo, una vez que acabó el baile entre la brasileña y el venezolano, quienes son pareja del ‘bailetón’ en el programa.

Tratando de defenderse, Paloma Fiuza indicó que el baile ameritaba las cargadas y que Facundo no tenía por qué estar celoso ni inseguro.

Buscando encender más al argentino, Kreyg Peña le recalcó que la coreografía tenía esos pasos y que ‘no tenía la culpa de ser más sensual’ que Facundo.

Aunque las diferencias no se solucionaron, los conductores de ‘Esto es Guerra’ decidieron dar vuelta a la página y no volver a tocar el tema.

