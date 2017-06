Guerra de ‘leones’. Los integrantes de ‘Esto es guerra’, Erick Sabater no aceptó las disculpas que le ofreció el brasileño Rafael Cardozo, luego de que ambos protagonizaran una acalorada discusión la semana pasada en pleno reality en vivo.

En dicha edición, el brasileño le preguntó al dominicano: “¿Tú viniste como Erick Sabater o como la mochila de Michelle Soifer?”, lo que enojó la ex pareja de la popular ‘Michi’.

Debido a esto, la producción del programa decidió hoy confrontar a los ‘guerreros’ para que limen asperezas. Cardozo intentó disculparse con Sabater pero este último no las aceptó.

“Después de ese día me acerqué para hablar. Él estaba caliente y me dijo cosas fuertes y lo entiendo. Intenté comunicarme con él por celular pero fue imposible. Ahora no nos hablamos ni nos saludamos”, dijo Rafael.

A lo que Sabater respondió: “Para mí tú no eres nadie. No te disculpo y lo sabes porque te dije que no te iba a disculpa pero vamos a ser compañeros de trabajo”.

Además, el dominicano aprovechó el momento para aclarar que no está en el programa para reconquistar a Michelle Soifer.

“Quiero aclara el tema de Michelle Soifer yo la quiero muchísimo. Ella es una persona que respeto un montón. Creo que las cosas se distorsionaron. Yo cometí un error, lo asumí, y ofrecí disculpas. Yo no vengo atado a nadie. Soy una persona soltera. No vengo a reconquistar a nadie. Esta temporada es un reinicio y voy a venir con todo”, señaló el tajante Sabater.

