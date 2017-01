'Esto es guerra' arrancó con buen ráting

El reality Esto es guerra pretemporada debutó con buen pie en las pantallas de América TV al obtener 19.6 puntos de ráting promedio y ocupó el segundo lugar del ránking general de programas después de la telenovela VBQ: Todo por la fama, que logró 22.6 unidades.

“Ha sido una bonita experiencia asumir este nuevo reto en mi carrera. No había conducido un formato de reality, pero me voy afianzando con Anna Carina (Copello). Me alegra que nos haya ido bien en el ráting, porque en verano el encendido es bajo, pero el público nos vio”, dijo el conductor del reality, Erick Elera.

Por su parte, la modelo Luciana Fuster (una de las integrantes del reality) se encuentra contenta de participar en el programa y volvió a negar un romance con Paolo Guerrero.

“Es lindo volver, es mi casa y mi familia… No tengo el número (de Guerrero), nada que ver”, indicó la modelo.

El martes volvieron el argentino Facundo González y Mario Irivarren al programa de competencia.

