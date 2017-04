Este es el peculiar saludo de Susy Díaz por Domingo de Resurrección [Video]

No cambia. Susy Díaz aprovechó Domingo de Resurrección para enviar un original saludo a sus seguidores a través de sus redes sociales.

En el video, la ex congresista aparece semidesnuda, cubriendo su cuerpo solo con una toalla, y cuenta cómo es que ha pasado su Semana Santa.

“Domingo de Resurrección y yo estoy resucitando”, cuenta la ex vedette, que fiel a su estilo se mandó con unas polémicas frases durante el clip.

“He hecho dieta, no he comido carne por arriba ni por abajo, pero hoy día sí me lo como todo, todo me voy a meter a la boca”, comentó con su conocido tono sugerente.

Susy Díaz compartió el particular video a sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, donde recibió halagos y comentarios que celebraron su divertido saludo.

