Netflix: Estas son las escenas de amor lésbico en la 'Ingobernable' que a muchos sorprendió

La Ingobernable es la nueva serie de Netflix de la que todos hablan. Además de tener como estrella a Kate del Castillo, la historia nos trae escenas de amor lésbico desde el primer capítulo.

La serie presenta una historia de amor secreto entre Daniela y María. ¿Quiénes son?

María Nava Urquiza (Alicia Jaziz) es hija de la primera dama de México Emilia Urquiza (Kate del Castillo) y del presidente Diego Nava (Erik Hayser), y está relacionada con Daniela Hurtado (Marianna Burelli), quien vive en el clóset, tiene novia y además trabaja como asistente de la fiscal de investigación encargada de resolver el asesinato del mandatario.

Jaziz contó a Radio Fórmula cómo desarrolló su personaje. “La verdad hubo un gran equipo en las juntas y en las pláticas y la verdad es que Mariana fue una excelente compañera de set, hubo mucha comunicación y un muy buen clic”, expresó.

Mariana Burelli incluso le preguntó hasta dónde podía agarrar: “Pero nos agarramos todo, pero ya todo platicado desde antes, fue una experiencia nueva, pero no me volví gay, simplemente fue un personaje padre que me gustó mucho y tenía muchas ganas de hacerlo porque nunca me había tocado ser gay”.

La actriz de 20 años quedó encantada con el papel.

