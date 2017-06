Esta fue la primera mujer que acusó al actor Eduardo Yáñez de abusador y alcohólico

El peor momento de su vida. Expuesto al máximo. Tras los comentarios negativos de su hijo, el actor Eduardo Yáñez es noticia en medios mexicanos y estadounidenses.

Univisión recuerda que en 2009, la actriz y periodista Francesca Cruz firmó el divorcio con Eduardo Yáñez. Todo parecía normal, pero un año después ella relató que vivió un “infierno” con el actor.

Francesca Cruz dijo a la revista TV Notas que su relación era una pesadilla: “Primero se ponía agresivo y después pasaba a golpearme. Me jalaba el pelo, me empujaba, me pegaba; fue terrible lo que viví. Definitivamente ninguna mujer merece vivir eso […] Si no entró [a prisión] fue por lástima y porque se lo pedí a mi abogado, y en lugar de agradecerme eso, siguió tratándome mal. No lo metí a la cárcel porque tiene un hijo y una madre, por los años que viví con él y porque no soy así”.

Sobre estas declaraciones, el mexicano dijo: “Tiene todo el derecho de decirlo, pero si lo comprueba sería mejor… Si tiene pruebas, que lo pruebe, [Pero] si ya se quiere meter en un rollo legal (…) ¿por qué lo dice?, ¿por qué no me acusa con la ley?. En Estados Unidos eso es algo muy penado”.

Lo cierto es que su mala fama crece, sobre todo ahora que su hijo ha dicho que es un mal padre, además de racista y drogadicto.

Eduardo Yáñez tuvo una carrera poco halagadora en los Estados Unidos, donde participó en pequeños papeles en películas estadounidenses tales como ‘Striptease’, ‘The Punisher’, ‘Man on fire’ y en las series ‘Cold Case’ y ‘CSI: Miami’.

Más información