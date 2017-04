¿Quién no debería ver “13 Reasons Why”? Para Shannon Purser, la actriz que interpreta a ‘Barb’ en ‘Stranger Things’, aquellas personas que deben mantenerse lejos de la pantalla son las que tienen pensamientos suicidas o de autolesión.

“No recomendaría ver ’13 Reasons Why’ si sufres de pensamientos suicidas o de autolesión, o si fuiste víctima de violencia sexual”, tuiteó la actriz, pues considera que hay ciertas escenas en la serie que podrían reactivar ciertos pensamientos o emociones negativas.

De otro lado, Shannon Purser también alabó la creación del programa y refirió que podría ser de ayuda para tratar estos temas.

“El show tiene cosas realmente buenas y no tengo dudas de lo importante que es y la utilidad que puede tener en los demás. Tener cuidado”, agregó la actriz de 19 años.

“No te abandones”

Purse ha confesado sufrir de depresión. En noviembre de 2016 tuiteó una foto en donde sostiene una cuchilla de afeitar.

“No me he autolesionado en años, pero siempre tenía esto cerca por si las dudas. Se me olvidó que estaba ahí. Ahora está en la basura”, escribió y agregó: “Recuperarse es posible. Por favor, no te abandones nunca”.

’13 Reasons Why’ presenta la historia de Hannah Baker, quien antes de suicidarse, grabó trece cintas de audio que deben escuchar las personas que, explica, la llevaron a tomar la fatal decisión.

