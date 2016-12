Escenarios 2016: Mira lo mejor de la TV, música y cine a nivel nacional e internacional

Los programas de TV más exitosos del 2016

Este 2016 se caracterizó por la vigencia de algunos programas líderes de sintonía, así como la salida de formatos que antes fueron exitosos.

En el horario estelar de los sábados, El gran show de América TV compitió varios meses por el ráting con El valor de la verdad de Latina. Mientras la conductora Gisela Valcárcel presentaba a figuras conocidas en la pista de baile, el periodista Beto Ortiz sentó en el sillón rojo a personajes polémicos y logró buena sintonía.

Luego Beto pasó al horario dominical y, aunque lideró el ráting en algunas ediciones, se despidió de este tipo de formato y hasta quemó el emblemático sillón rojo.

Por su parte, Gisela Valcárcel se quedó los sábados y se mantiene líder en el horario.

“Nos encanta hacer de todo para reunir a la familia. Tenemos mucho talento de baile en nuestro país y han entrado artistas que, sin ser conocidos, luego consiguen que la gente los ame”, dijo la ‘Señito’.

CONTINUARON AL AIRE

Otro programa que capta sintonía es el reality juvenil Esto es guerra, que este año incorporó a conocidos personajes que antes pertenecieron a espacios de la competencia.

Además, en Latina siguieron vigentes el reality Yo soy y el espacio de espectáculos Amor, amor, amor. “Yo soy tiene éxito porque une a la familia, ya que salen imitadores de artistas de diversas generaciones”, señaló Ricardo Morán.

Los filmes más taquilleros del Perú y del mundo

Tal como ha sucedido en años anteriores, las comedias se impusieron este 2016 en el cine peruano. La película Locos de amor, protagonizada por Gianella Neyra, Lorena Caravedo, Giovanni Ciccia, Carlos Carlín, entre otros, fue la más taquillera del año con más de un millón de espectadores.

A Locos de amor le siguen la cinta Calichín (protagonizada por Aldo Miyashiro), que hasta la fecha ya tiene más de 900 mil espectadores, y La peor de mis bodas (protagonizada por Maricarmen Marín y Gabriel Soto), que atrajo a más de 720 mil espectadores. “Estamos felices con la reacción del público con Calichín y es emocionante lo que pasa en el cine y en las calles”, dijo Aldo Miyashiro.

A NIVEL MUNDIAL

La película Capitán América: Civil War lideró la taquilla mundial con US$1,153 millones. El filme protagonizado por Chris Evans y Robert Downey Jr. se convirtió en uno de los 20 más taquilleros de todos los tiempos.

Le siguen la cinta Buscando a Dory, que recaudó US$1,026 millones, y Zootopia, que recaudó US$1,023 millones.

Un año histórico de grandes conciertos

Una vez más nuestro país se convirtió en una plaza importante para los grandes conciertos de famosas bandas internacionales.Sin duda, la presentación que The Rolling Stones ofreció el 6 de marzo en el Estadio Monumental marcó un antes y un después en el Perú, ya que fue la primera vez que la legendaria banda británica se presentó en el país.

La energía de Mick Jagger y la complicidad que tuvo con el resto de los músicos Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood cautivó a miles de seguidores esa noche. No faltaron sus clásicos y sonados éxitos Start Me Up, Sympathy for the Devil, Angie, (I Can’t Get No) Satisfaction, entre otros.

Durante su perfomance, Jagger dijo muchas frases en español para lograr un mejor contacto con sus fans.

“Hola, Lima. Hola, Perú. Hola, causitas… ¡Qué paja es Lima!”, “Lima, cantan mejor que sus vecinos”, “Son lo máximo”,“¿Se están vacilando?” fueron algunas expresiones con las que el cantante se metió al bolsillo a los peruanos.

DE MIL COLORES

Para varios críticos, otro de los conciertos más sobresalientes del año fue el que ofreció la banda británica Coldplay el 5 de abril en el Estadio Nacional.

Un show interactivo, colorido y con buenos efectos especiales que predominaron durante el concierto, mientras el vocalista Chris Martin interpretaba los éxitos Yellow, Clocks, Fix You y The Scientist.

EL ADIÓS DE AEROSMITH

Como parte de su gira de despedida de los escenarios, la banda estadounidense Aerosmith se presentó el 24 de octubre en el Estadio Nacional.

‘Los Chicos Malos de Boston’ –liderados por Steven Tyler– hicieron vibrar a sus fans con un vasto repertorio que incluyó los temas Love In a Elevator, Cryin’, Living On The Edge, I Don’t Want To Miss A Thing, Crazy y Sweet Emotion.

POTENTE REAPARICIÓN

Uno de los espectáculos más esperados por su legión de admiradores fue el que ofreció la banda estadounidense Guns N’ Roses el 27 de octubre en el Estadio Monumental.

Al ritmo de los clásicos Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child O’ Mine, November Rain, Knocking On Heaven’s Door, los Guns N’ Roses demostraron con un potente show que estaban listos para continuar como grupo.

Pese a la rivalidad que los mantuvo alejados durante muchos años, el vocalista Axl Rose y el guitarrista Slash retomaron esa buena química que los caracterizó en los años 80, cuando se iniciaron en el mundo del rock.

Ficciones exitosas del año

El año se termina con varias sorpresas en cuanto a ficciones nacionales, como ha sido el tan comentado final de la serie Al fondo hay sitio, que tras ocho años en el aire y con una muy buena sintonía, culminó el pasado 5 de diciembre con desenlaces inesperados.

De esta manera, la serie producida por Efraín Aguilar cerró el ciclo de la historia de las familias ‘González’ y ‘Maldini’ con un ráting de 41.3 puntos de promedio. “Definitivamente, es la serie que más ráting ha tenido en la historia de ficciones en el Perú. Siempre dije que yo estaba feliz si la serie llegaba a los 30 puntos y, si hay más de eso, soy doblemente feliz. La valla es muy alta para superar a Al fondo hay sitio, pero nada es imposible”, comentó el productor.

QUINCEAÑERAS QUE CAUTIVAN

En el verano, la telenovela juvenil Ven, baila, quinceañera capturó el interés del público juvenil por la frescura y belleza de sus protagonistas Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller, quienes interpretan a ‘Camila’, ‘Viviana’ y ‘Rossy’.

Ellas compitieron en un reality para lograr el sueño de obtener una gran fiesta de quince años.

Actualmente se emite la segunda temporada de esta novela con el nombre de VBQ Todo por la fama en el horario que dejó Al fondo hay sitio.

LA FÓRMULA DEL DRAMA

Bajo la producción de Michelle Alexander, las telenovelas Valiente amor (protagonizada por Stephanie Orúe y Nicolás Galindo) y Mis tres Marías (protagonizada por David Villanueva) también cautivaron por su alta dosis de dramatismo y sus escenas románticas.

“El melodrama nos ha funcionado bien con el público y con Mis tres Marías demostramos que un hombre puede sacar adelante un hogar y no solo la mujer”, señaló la productora Michelle Alexander.

Separaciones y escándalos que remecieron el espectáculo

Los divorcios más sonados del espectáculo internacional estuvieron a la orden del día este año. Los actores Brad Pitt y Angelina Jolie, que conformaban una de las parejas más sólidas de Hollywood, sorpresivamente anunciaron su separación el 20 de setiembre, lo que generó una serie de especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Fue Jolie quien decidió poner punto final a sus años de matrimonio con Pitt y envió un comunicado en el que argumenta “diferencias irreconciliables” para solicitar la custodia de sus seis menores hijos. Pero el actor no estuvo de acuerdo con las exigencias de Angelina y ha solicitado la custodia compartida de los niños. Esto ha generado una comentada batalla judicial.

Según publicaron medios internacionales, el detonante para el quiebre de la pareja fue el supuesto abuso físico que habría cometido Pitt contra su hijo Maddox durante un vuelo aéreo, así como sus constantes problemas de carácter.

DIVORCIO POR DENUNCIA DE ABUSO FÍSICO

Otro caso que remeció Hollywood es el de la actriz Amber Heard, quien presentó el 23 de mayo una demanda de divorcio contra el actor Johnny Depp, con quien estuvo casada durante 15 meses. Heard solicitó a la corte que le concedieran una manutención y argumentó que Depp abusó de ella tanto física como emocionalmente.

En la acusación, la actriz aseguró que tuvo una discusión con el actor y que este –en estado de ebriedad– le arrojó un teléfono celular al rostro, provocándole un moretón en el pómulo y el ojo. Finalmente, la pareja llegó a un acuerdo y el actor tendrá que pagarle siete millones de dólares a la actriz.

TRIÁNGULO SENTIMENTAL

Recientemente, el salsero Marc Anthony se separó de su esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima, luego de que se hiciera evidente su acercamiento con su ex pareja, la cantante Jennifer López, quien a su vez terminó con el bailarín Casper Smart tras años de romance.

El escándalo estalló cuando Marc Anthony y JLo se dieron un beso en la gala de los Grammy Latino 2016.

Grandes artistas que nos dejaron

Este año será recordado también como de grandes pérdidas en el espectáculo. De forma repentina, y tras ofrecer un show en California, el cantautor mexicano Juan Gabriel falleció el 28 de agosto, víctima de un infarto, y la noticia paralizó a sus seguidores.

Grandes homenajes póstumos se realizaron en su natal Juárez y en el Distrito Federal de México, mientras miles de personas lloraban entonando sus clásicos temas “Amor eterno” y “Abrázame muy fuerte”.

Tras su partida, los líos de sus hijos por la herencia aún ocupan los titulares.

PERUANOS QUE FALLECIERON

El 11 de setiembre falleció el actor peruano Ricky Tosso y enlutó al espectáculo local, dejando un gran vacío en el mundo de la actuación nacional.

Recientemente también partió la cantante criolla Lucila Campos, luego de años de lucha contra la diabetes.