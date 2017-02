Ernesto Jiménez le responder a Guty Carrera y dice esto [Video]

El panelista del programa Espectáculos de Latina Ernesto Jiménez, le respondió al modelo y ex chico reality Guty Carrera, frente a los comentarios despectivos que hizo este en el programa ‘Cuéntamelo Todo’, donde señaló que Ernesto Jiménez y Alejandra Baigorria son ‘tal para cual’.

“Para mí Guty Carrera fue un tema del programa, un tema que ya pasó y ya no tratamos, no tengo nada que decirle. Nosotros comentamos los temas de espectáculos y hoy en día en el espectáculo, él (Guty Carrera) no está haciendo mucho; entonces, no es un tema de conversación para mí, no tengo nada que responderle”, dijo Ernesto Jiménez.

“Él puede decir lo que quiera, porque al final de cuentas en el mundo del espectáculo estas cosas pasan. Yo no me puedo quejar de que la gente me diga cosas a mí porque yo todos los días termino diciendo cosas de la gente en televisión. Es un juego de ping pong, no tengo ninguna reacción negativa de lo que la gente pueda decir”, agregó.

Ernesto Jiménez le restó importancia a lo dicho por el ‘Potro’ y bromeó sobre la repercusión que tuvo.

“A mi me pareció curioso que de todo lo que se hizo, lo único que rebotó en prensa y lo que más rebotó fue el tuit de mi mamá(que defendió a Ernesto Jiménez)”, dijo el panelista.