El integrante de ‘Esto es guerra’, Erick Sabater se disculpó con su ex pareja Michelle Soifer por haberle robado un beso, durante el reto ‘Nariz con nariz’ que los enfrentó el martes en el programa.

“Anoche tuve la oportunidad de disculparme con ella por teléfono, igual a sus padres… Sí, creo que pasé un poco la línea, lo acepto. Quiero pedir disculpas si se sintieron ofendidos, especialmente a todas las personas que quieren a Michelle, a sus fans”, señaló Erick.

► Erick Sabater besó en la boca a Michelle Soifer y ella reaccionó así [VIDEO] p>.

“Igual públicamente quiero pedirle disculpas a Michelle, ayer lo hice. Me hubiera gustado que este el día de hoy. No quiero que se sienta incómoda. Es de caballeros aceptar los errores. Para mí fue algo espontáneo, no lo planeé”, agregó Erick Sabater.

Además, el integrante del reality de competencia confesó sentirse mal porque debido a su comportamiento, la popular ‘Michi’ decidió no ir al programa.

Tras las disculpas del ex Mister Universo, la producción de ‘Esto es guerra’, se comunicó de forma telefónica con Michelle Soifer y ella señaló:

“Primero quiero disculparme con todos por no asistir al programa, sé que no estuvo bien. Asumiré la responsabilidad de lo que vaya a decir ‘El tribunal’. No es un arranque de diva, ni que me creo la reina. Simplemente no me siento bien, no estoy en condiciones de ir”, declaró la ‘guerrera’, quien también agradeció que Erick se disculpara.

Te puede interesar