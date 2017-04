Empeora salud del 'Gordo' Casaretto, tras sufrir infarto cerebral

El actor cómico Alejandro Romero Cáceres, más conocido como ‘Gordo Casaretto’, sufrió ayer dos infartos cerebrales y fue internado en la Unidad de Cuidado Intermedios del área de Emergencia del hospital Edgardo Rebagliati, señaló a Perú21 su esposa Patricia Tragodara.

“Ahora está hospitalizado, se ha puesto mal. El estuvo mal desde el viernes pasado, cuando lo llevamos al hospital me lo regresaban. Luego le dolía la cabeza, no podía pronunciar palabras. El jueves empezó a convulsionar, se supo rígido, y fue el susto de nuestras vidas. Vino la ambulancia. Y me dijeron (los paramédicos) su esposo está grave”, contó Patricia.

“Está con oxígeno. Hoy despertó, abre los ojos, pero vuelve a quedarse dormido. Esta monitoreado las 24 horas. El médico dice que tenemos que esperar 72 horas, son las vitales. Vamos a ver como evoluciona, aún la presión no está estable”, relató nerviosa Tragodara.

La esposa del ‘Gordo’ Casaretto solicita ayuda porque el actor cómico necesita urgente un colchón antiescaras, cremas, pañuelos húmedos y medicinas.

Patricia señaló que aún están a la espera de la pensión de gracia que le prometieron al actor. “La pensión de gracia aún no sale, está cuatro meses en trámite”, señaló preocupada, debido a que ella está desempleada.

Además, lamentó que nadie se acuerde de Casaretto, en estos momento de desgracia. “Nadie nos ayuda. Desde que cayó, nadie lo llama, no lo visitan. Más lo que hicieron fue criticar”, dijo a Perú21

