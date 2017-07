Emma Stone tiene a sus 28 años un Oscar, una carrera sólida, libre de escándalos y con gran proyección. Además, es una de las actrices más reconocidas de la industria. Pero, en términos económicos, su cotización es menor a la de sus compañeros masculinos.

La brecha salarial entre hombres y mujeres también está presente en Hollywood. Son muchas las actrices que han declarado que ganan menos que sus compañeros a pesar de tener un rol más importante que ellos o incluso ser las protagonistas.

La industria del cine no es diferente que las otras. Durante la gira de prensa que está realizando Stone para su nueva película ‘Battle of the sexes’, ella comentó que sus compañeros aceptaron reducirse el sueldo para que ganen igual.

Stone no reveló nombres pero si declaró a la revista OUT que en el tiempo que lleva en esta carrera ha necesitado que sus compañeros hombres tengan que reducirse el sueldo para que ella pueda estar en igualdad salarial.

“Es algo que ellos hacen porque sienten que es lo correcto y lo justo. Eso, además, es algo que no necesariamente se discute”, comentó la ganadora del Oscar a la revista.

