Emilia Drago se alista para el estreno de la obra de teatro Piaf

¿Qué podrías contarnos de la obra de teatro Piaf, en la que interpretarás a Marlene Dietrich?

El elenco hará su tercera temporada y yo recién me he incorporado. Se está haciendo un buen trabajo y eso lo verán en la obra. Me ha llevado a investigar a la cantante (Marlene Dietrich) y he tenido que esforzarme en cantar en alemán, porque no sé el idioma. También interpreto a la secretaria de Edith Piaf y una enfermera. Estrenaremos la obra este 26 de abril en el teatro Marsano.

¿Cómo ha sido para ti realizar un personaje tan malvado en la novela VBQ: Todo por la fama?

Es la primera vez que hago un personaje tan malo y cruel. Hacer de ‘Nicole’ es bien complicado, porque es distinto a mí y no tiene límites. Estoy muy agradecida, porque no me encasillo en papeles… También disfruto la comedia, como pasó en el rodaje de la película Una comedia macabra, en la que hago de una chica despechada. Fue una experiencia bonita grabar con Adal Ramones.

¿Cómo te va en las charlas motivacionales para mujeres? ¿Es verdad que publicarás un libro?

Estoy haciendo charlas que se llaman ‘Peruana que se respeta’ y las ofrecimos no solo en Lima, sino también en Arequipa e Iquitos. Contamos historias de mujeres para ayudarlas con su autoestima… Publicaré un libro enfocado en la autoestima, algo interesante que quiero compartir. También habrá experiencias personales. El lanzamiento será luego de mitad de año.