Elton John sobre la muerte de George Michael: "He perdido a un querido amigo"

El cantante británico Elton John aseguró sentirse devastado por la muerte de su “querido amigo” de George Michael y le dedicó un emotivo tributo en su cuenta de Instagram.

“Estoy en un profundo estado de shock. He perdido a un querido amigo. El más amistoso, la más generosa alma y un brillante artista”, indicó Elton John.

“Mi corazón está con su familia y con todos sus fans. @GeorgeMichael #RIP”, añadió el cantante británico sobre la muerte de George Michael.

Como se recuerda, Elton John colaboró ​​con George Michael para el éxito de 1992 Don’t Let The Sun Go Down On Me, que se hizo mundialmente famoso.

Cabe indicar que George Michael murió este domingo en su casa en Inglaterra a la edad de 53 años.

