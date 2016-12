Durante un concierto en Las Vegas, Elton John recordó al fallecido cantante George Michael.

“Es uno de los momentos más tristes de mi carrera, ya que conocía a George más o menos desde los comienzos de Wahm!”, expresó el músico inglés.

El intérprete Your song destacó la labor social del desparecido artista.

“Además de su excelente música, sobre todo era una de las personas más agradables, dulces y generosas que he conocido. Dio mucho dinero a muchas buenas causas sin decírselo a nadie”, indicó.

Recordemos que Elton John colaboró con George Michael para el éxito de 1992 Don’t Let The Sun Go Down On Me.