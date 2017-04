Elena Romero sobre su unipersonal: "Quiero contar historias de mi vida y de mi carrera"

¿De qué trata tu unipersonal ‘Canta y no llores’, en el que contarás historias de tu vida?

- Reúno todo lo que he hecho desde el canto y la actuación, hasta el juego con el público y mi época en televisión. Quiero contar historias de mi vida y de mi carrera. Es una especie de stand-up teatral riéndome de mí misma. En la banda tocará mi hijo Alonso, es la primera vez que hacemos algo tan grande en teatro. Estaremos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Mario Vargas Llosa.

¿La televisión de antes era más sana, como cuando conducías De 2 a 4, con tu hermano Raúl?

- Es que el protagonista era el público, no nosotros ni nuestras vidas privadas. Era un programa familiar y tuvo mucha magia… Hace unos días me preguntaron si volvería a trabajar con Raúl y yo respondí que sería lindísimo. No sé si para hacer lo mismo, pero sé que mucha gente nos pide volver a estar juntos. No puedo creer que todavía haya ese cariño y reconocimiento de la gente.

¿Qué es lo que te falta hacer luego de protagonizar películas y trabajar mucho en televisión?

- Me encanta escribir. He compuesto varias canciones y tengo poesías guardadas de hace millones de años (risas). Sería un sueño poder escribir un libro. La vida está llena de motivos, desde lo más pequeño. ¿Si escribiría de mis logros? Mis logros son pequeños. He actuado conforme a lo que mi corazón me dictó. Si escribo, sería sobre todo lo que veo, de todas mis emociones.