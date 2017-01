Ed Sheeran en Lima: Estrella británica confirmó concierto y estos son los precios de las entradas

El cantante y compositor británico Ed Sheeran volverá al Perú. Al igual que en 2015, el joven músico brindará un concierto, esta vez en el Estadio Nacional. El espectáculo será el 13 de mayo.

[Ed Sheeran logró batir un récord en Spotify con ‘Thinking Out Loud’]

La noticia fue confirmada por la productora del evento, que señaló que su visita forma parte del tour de su último disco, titulado ‘÷’.

También fueron publicadas las entradas para el espectáculo:

Campo A: S/ 350

Campo B: S/ 190

Oriente: S/ 90

El show de Ed Sheeran será la primera parada del músico por América en el 2017.

En esta oportunidad, Ed Sheeran presentará sus nuevos hits, Shape of you y Castle on the hill. También cantará sus más grandes éxitos como Sing, Photograph, Give Me Love, Thinking Out Loud –canción con la que logró premios Grammy por canción del año y mejor interpretación pop vocal solista–, y muchos más.

DATOS

Ed Sheeran llegó por primera vez a nuestro país en abril del 2015. Las entradas se agotaron en apenas 4 horas. Tras el cambio de local para un aforo mayor, los fanáticos respondieron consiguiendo un sold out nuevamente.

La gira iniciará en Italia, para luego recorrer países como Alemania, Reino Unido, entre otros. Tras sus presentaciones en Europa, Ed Sheeran llegará a nuestro país para iniciar el tramo en Latinoamérica, el cual comprende a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y México.