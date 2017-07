La boda del actor de Nickelodeon, Josh Peck, originó polémica, y es que él no invitó a su hermano televisivo. Ante esta situación, Drake Bell expresó su tristeza mediante algunos tweets, y ahora, un mes después, finalmente se pronunció en un medio.

► Esta fue la respuesta de Drake Bell tras no ser invitado a la boda de su ‘hermano’ Josh Peck

“Me agarraron desprevenido. No había oído nada al respecto”, explicó inicialmente el actor estadounidense sobre el momento en que se enteró de la boda en una entrevista con la revista People .

Asimismo, aseguró que “ya no existen sentimientos de rencor”. Y, Bell añadió: “Josh ha sido mi mejor amigo durante 18 años. Honestamente, hablamos todo el tiempo. Hemos estado hablando”.

Sin embargo, expresó que no esperaba todo lo que pasó. “Yo solo esperaba que cuando se casara, me invitara, pero no lo hizo. Cuando exprese mi molestía en Twitter, no pensé que sería un tema tan grande”.

“Fue un shock todo lo que ocurrió. No me dí cuenta que iba a ocurrir un efecto tan viral”, manifestó Bell.

► Actor de recordada serie de Nickelodeon se casó

Finalmente, se refirió a todas las críticas e insultos que Josh Peck ha recibido en las redes sociales debido a este incidente.

“Ese es mi hermano, ¿sabes? Es una de esas cosas en las que estas peleando con él en el patio de juegos, pero si alguien más dice algo, tu estás como que: Puedo decir eso, pero tu no”, dijo.

