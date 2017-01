Luego de tres temporadas en América TV, el famoso ‘Dr. Vet’ se despide de la pantalla chica. Así lo anunció el conductor y veterinario Pancho Cavero.

“Yo quiero agradecer enormemente por la posibilidad que me dio Michelle Alexander (productora del programa) para entrar a la televisión. De hecho esta idea y este sueño fue algo que yo he ido generando y buscando, y en el camino me crucé con Michelle. Ahora ya toca caminar solo y hacer un giro”, expresó Pancho Cavero.

Cavero aclaró que pretende volver a la televisión con otro formato, pues está trabajando en un novedoso programa con su productora Wiwakuna, y tiene como prioridad a su casa televisiva América TV, con la cual está en conversaciones.

“Vamos a darle un giro al programa, vamos a tener más aventura, más naturaleza, más biodiversidad, más contacto con otros canales y también del exterior”, añadió el veterinario.

