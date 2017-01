Donald Trump: Estrellas no quieren cantar en su investidura presidencial

A pocos días de la ceremonia de asunción al mando, Donald Trump , el presidente electo de Estados Unidos, no encuentra grandes figuras que quieran participar el próximo 20 de enero en la ceremonia de asuncion en la Casa Blanca.

A dos semanas de la ceremonia, el equipo de Donald Trump no ha conseguido a ningún artista que desee participar en el evento y acumula decenas de rechazos.

Los primeros en negarse fueron los ingleses The Rolling Stones , quienes a través de su vocalista, Mick Jagger, dejaron en claro que no participarían y menos después de que Trump usara sin autorización una sus canciones durante la campaña. Otro de los nombres que ha dicho que no es Elton John, a pesar de haber sido confirmado por uno de los asesores del magnate.

La canadiense Celine Dion se excusó diciendo que tenía problemas de agenda, mientras que el tenor italiano Andrea Bocelli, de quien Donald Trump se declaró admirador, también rechazó participar.

La lista de rechazos al nuevo y polémico presidente de Estados Unidos es larga e incluye a otras celebridades como John Legend, Idina Menzel, Ice T, Adam Lambert, The Dixie Chicks, Kiss y muchos más.

Según consigna CNN, Boris Epshteyn, director de comunicaciones del acto, desestimó la ausencia de rostros. “Esto no es Woodstock. Esto no es un festival de verano, ni un concierto”, aseguró, mientras que Donald Trump ha manifestado que lo único que quiere es contar con la presencia de la población.

A eso hay que sumarle la cantidad de cantantes y músicos que se mostraron en contra de su candidatura y le pusieron la cruz tras haber usado sus temas en su campaña presidencial sin autorización.