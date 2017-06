Diego Bertie afirma que está "tentado a incursionar nuevamente en la música"

¿Cómo te sientes con la reposición de la obra Mamma Mía!? ¿Cuál es tu personaje?

Estoy muy contento porque la anterior temporada fue exitosa y tan bonita que, en realidad, retomarla es un regalo. Ya pasamos toda la etapa de creación y lo que ahora hacemos es pulirla y mejorarla para que la gente que no la vio no se la pierda… Mi personaje es ‘Sam Carmichael’, uno de los posibles padres de ‘Sophie’ (Gisela Ponce de León), la hija de ‘Donna’ (Ebelin Ortiz).

¿Cómo te va en la teleserie De vuelta al barrio? ¿Esperan superar a Al fondo hay sitio?

Recién vamos un mes (de emisión) y cada vez estoy más comprometido con De vuelta al barrio. Espero que dure muchos años, por lo pronto estamos muy bien… La idea no es superar a Al fondo hay sitio, porque somos una propuesta totalmente diferente y no se parece en nada. Estoy muy orgulloso de la serie, me encanta el elenco y siento que la historia tiene para crecer un montón.

¿Es cierto que buscas retomar tu carrera musical? ¿Cuáles son tus otros proyectos?

Siempre estoy vinculado a la música. A veces me llaman para cantar y estoy tentado a incursionar nuevamente en la música. No sé si de manera comercial, pero está el bichito de hacer algo… ¿Otros proyectos? Filmé la película ¡Qué difícil es amar!, nombre de una canción mía. Allí están Óscar López Arias, Korina Rivadeneira y Milett Figueroa. El estreno es para enero de 2018.